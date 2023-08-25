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عصام عمر وطه دسوقي والشريف يتقاسمون جائزة أفضل وجه صاعد من مهرجان الدراما

كتب:

محمد أيمن سالم
12:34 ص | الجمعة 25 أغسطس 2023
الفنان عصام عمر

الفنان عصام عمر

حصد الفنان عصام عمر عن مسلسل بالطو وطه دسوقي عن موضوع عائلي وعمر الشريف عن تحت الوصاية جائزة أفضل وجه صاعد مناصفة بينهم، في توزيع جوائز مهرجان الدراما في العلمين الجديدة.

ويستضيف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيي الفخراني في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولي من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان 60 سنة دراما للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.

تأتي النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولي التي أقيمت العام الماضي.

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بقلم محمد أيمن سالم