معلومات عن صاحبة دور «ميس حلمية» في مسلسل بالطو.. «خريجة كلية علوم»

قالت الفنانة سلافة غانم، والتي تألقت من خلال تجسيدها شخصية «ميس حلمية» ضمن أحداث مسلسل بالطو، الذي حالفه النجاح بمجرد على منصة watch it، وتصدره محركات البحث جوجل في مصر وعدد من الدول العربية، إنها عشقت التمثيل من خلال مسرح الجامعة.

مسلسل بالطو قاد بطولته عصام عمر، عارفة عبدالرسول، سلافة غانم، محمد محمود، محمود البزاوي، محمود حافظ، دنيا سامي، مريم محمود الجندي، تأليف أحمد عاطف فياض، إخراج عمر المهندس.

سلافة غانم درست بكلية العلوم

وعن طبيعة دراستها، قالت سلافة غانم، في تصريحات لـ«الوطن»: أنا خريجة كلية علوم جامعة عين شمس قسم كيمياء وفيزياء، وفي الكلية أول حاجة عملتها ذهبت إلى مسرح الجامعة، وهناك تقابلت مع الفنان رشدي الشامي الذي علمني أصول المسرح.

رشدي الشامي الأب الروحي لها في الفن

وتابعت بقولها: هو بمثابة الأب الروحي، ويومًا أخبرني أن مسرح الطليعة يقيم اختبارات ولا يشترط أن يكونوا من أبناء معهد الفنون المسرحية، وبالفعل ذهبت ونجحت واشتغلت مع الإعلامي أحمد مختار، مخرج مسرحي كبير وهو أستاذي، وأول من وضعني على المسرح بشكل احترافي.

وأضافت بقولها: بعد ذلك عملت مع المخرج ناصر عبدالمنعم، والمسرح المستقل، وسافرت إلى دولة السويد واشتغلت بالمسرح هناك في مدينة جوتنبرج، وبعد ذلك في المسرح الفرنسي في مدينة ليون، وحظيت باستقبال جماهيري كبير هناك بالرغم من أن العروض باللغة العربية الفصحى ولكن مع ذلك كان هناك حالة من السعادة والترجمة لم تعق أن تصل التفاصيل إليهم.

وقالت سلافة غانم «في إحدى ليالي العرض بفرنسا، جاء مدير المسرح الكوميدي فرنسيس، اتخضينا كلنا وكان سعيد بأدائنا وطلب مننا العمل معه، ولكن حالت الأزمة الاقتصادية وقتها في استكمال المشروع، ورجعت مصر كنت بحاول ألاقي فرصة وأعمل كاستينج، كان عندي يقين إن شاء الله ربنا هيكرمني وألاقي مساحتي وأنا لم أعرف اليأس أبدًا، واشتغلت مع أساتذة كبار مثل شريف عرفة ومحمد خان».