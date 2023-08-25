متى تكون ساعة الإجابة يوم الجمعة؟.. احرص على الدعاء بها

يوم الجمعة من أحب الأيام عند المولى عز وجل، التي خصها بالذكر الشريف في كتابه العزيز، مع حث المسلمين على أداء صلاتها والمواظبة عليها في الآية الكريمة: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ».

ساعة الإجابة في يوم الجمعة

وفي يوم الجمعة ساعة إجابة ذكرها الله ورسوله، وعادة ما يرغب المسلمون في معرفة توقيتها الصحيح، حتى يتضرعون خلالها إلى المولى عز وجل بالدعاء، وطلب ما ترجوه كل نفس.

أوردت مجموعة من الأحاديث الشريفة تعيين ساعة الإجابة في يوم الجمعة، حيث جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ يُصَلِّى، يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا، إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاه».

متى تكون ساعة الإجابة في يوم الجمعة؟

اختلف العلماء في تفسير التوقيت الصحيح لساعة الإجابة في يوم الجمعة، فجاءت بعض التفسيرات بأنها تكون بين جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، وذلك حسب ما رواه مسلم في «صحيحه»: «من حديث أبي بردة بن أبي موسى: أنَّ عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدِّث عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في شأن ساعة الجمعة؟ قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تُقضى الصلاة». فيما يقول الرأي الآخر أن ساعة الإجابة تكن بعد صلاة العصر، وهذا لما روى أبو داود والنسائي عن جابر عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: «يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعةً، فيها ساعة لا يوجد مسلمٌ يسأل الله فيها شيئًا إلا أعطاه، فالتمِسوها آخرَ ساعة بعد العصر».

وبشأن الكشف عن ميعاد ساعة الإجابة في يوم الجمعة، استشهد الأزهر الشريف، في بيان، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بالحديث النبوي الشريف، عن أنس بن مالك – رضي الله عنه -: «التمسُوا السَّاعةَ التي تُرجَى في يومِ الجمعةِ بعد صلاةِ العصرِ إلى غيبوبةِ الشمسِ» رواه الترمذي.