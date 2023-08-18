فضل التبكير إلى المسجد يوم الجمعة.. أوصى به الرسول

التبكير إلى المسجد من السنن الخاصة بيوم الجمعة، التي يجب على المسلم الاتزام بها والحرص عليها، لما لها من فضل كبير وأجر وثواب عظيم، ولكن قد لا يعلم البعض ما فضل التبكير إلى المسجد.

وأوضحت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف، فضل التبكير إلى المسجد، باعتباره أحد السنن الواجبة يوم الجمعة، مستشهدة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» بالحديث الشريف، عنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ ، وَغَدَا وَابْتَكَرَ ، فَدَنَا وَأَنْصَتَ ، وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ كَأَجْرِ سَنَةٍ: صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا[أخرجه ابن خزيمة في صحيحه].

أعمال مستحبة يوم الجمعة

ونشر الدكتور على جمعة، المفتي السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أحد الأعمال المستحبة في يوم الجمعة، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أكثروا على الصلاة في يوم الجمعة، وليلة الجمعة، فمن فعل ذلك كنت له شهيدا، أو شافعا يوم القيامة».

سنن يوم الجمعة

وعن سنن يوم الجمعة، أوضح «جمعة» أنها التالي:

- الاغتسال

- التطبيب

- لبس أحسن الثياب

- التسوك

- التبكير إلى المسجد

- قراءة سورة الكهف

- كثرة الصلاة على النبي

- تحري ساعة الإجابة