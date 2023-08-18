الأزهر يوضح موعد ساعة الإجابة يوم الجمعة.. احرص على الدعاء فيها

يحرص المسلمون في يوم الجمعة على الإكثار من العبادات، ومنها الصلاة وترديد الدعاء، استغلالا لهذا اليوم المبارك، الذي تكون فيه الطاعات لها فضل عظيم، ولكن قد لا يعلم البعض أي الأوقات في يوم الجمعة التي تكون فيها ساعة إجابة للدعاء، وهو ما يوضحه الأزهر الشريف.

ساعة الإجابة يوم الجمعة

وأوضح الأزهر الشريف، في بيان له عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، التوقيت الذي يستجاب فيه الدعاء في يوم الجمعة، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف، عن أنسِ بن مالكٍ رضي الله عنه عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «التمسُوا السَّاعةَ التي تُرجَى في يومِ الجمعةِ بعد صلاةِ العصرِ إلى غيبوبةِ الشمسِ» رواه الترمذي.

فضل التبكير إلى المسجد يوم الجمعة

وكانت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف، أوضحت فضل التبكير إلى المسجد، خاصة وأنه أحد السنن الواجبة يوم الجمعة، مستشهدة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» بالحديث الشريف، عنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ ، وَغَدَا وَابْتَكَرَ ، فَدَنَا وَأَنْصَتَ ، وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ كَأَجْرِ سَنَةٍ: صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا[أخرجه ابن خزيمة في صحيحه].

سنن يوم الجمعة

وعن سنن يوم الجمعة، فهى: «الاغتسال، التطبيب، لبس أحسن الثياب، التسوك، التبكير إلى المسجد، قراءة سورة الكهف، كثرة الصلاة على النبي، تحري ساعة الإجابة».