سمر حمزة صاحبة برونزية المصارعة الحرة: «كان نفسي أجيب ميدالية أكبر»

قالت سمر حمزة، بطلة مصر في المصارعة الحرة والحاصلة على الميدالية البرونزية، إنها نجحت في حصد الميدالية البرونزية لمنافسات الـ76 كجم للمصارعة الحرة ضمن منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط، المقامة بمدينة وهران بالجزائر، وذلك بعد فوزها على اللاعبة الإسبانية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

حمزة: هي كانت بطلة وأنا لسه مبدأتش المشاركة في البطولات

وأضافت «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أنها نجحت في الحصول على التصنيف الثالث على مستوى العالم في رياضة المصارعة الحرة، معقبة: «البطلة اللي فزت عليها كانت بتلعب مصارعة وأنا لسه مبدأتش المشاركة في البطولات».

حمزة: كنت عاملة حسابي إني أقابلها في النهائي

واستطردت البطلة: «الماتش كان صعب، وكنت عاملة حسابي إني أقابلها في النهائي ولكن محصلش نصيب، والقرعة اتعملت بشكل بلدي».

وأوضحت أن أهلها وزملاءها هم من لهم عظيم الفضل لما وصلت إليه حاليا من تفوق وترتيب دولي في المصارعة الحرة، كما وقف إلى جوارها مدربها والاتحاد العام للمصارعة الحرة والوزارة، «تابعت باقي زمايلي في البطولة، وكنا بنروح مباريات بعض ونقف جنب بعض».

وتابعت: «كان نفسي أجيب ميدالية أكبر من كده، وإن شاء الله كمان أسبوع عندي بطولة تصنيف عالمي، وهتبقي آخر بطولة رانك في الموسم، وهيليها بطولة العالم وبإذن الله أوصل للفاينال في بطولة العالم، ومكملة في فترة إعداد حتى الوصول لأولمبياد باريس».