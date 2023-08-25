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«إكسترا نيوز»: العينات المأخوذة من مياه محطة فوكوشيما ضمن المستويات الآمنة

كتب:

شريف سليمان
10:33 ص | الجمعة 25 أغسطس 2023
محطة فوكوشيما النووية

محطة فوكوشيما النووية

أعلنت الشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما النووية أن العينات المأخوذة بعد تصريف مياه المحطة ضمن المستويات الآمنة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة إكسترا نيوز.

وفي وقت سابق، أعلن مسؤولون يابانيون، أن السلطات ستبدأ في إطلاق المياه المعالجة من مفاعل فوكوشيما إلى المحيط الثلاثاء الماضي، بعد أشهر من القلق العام المتزايد والرد من العديد من الدول المجاورة، وذلك بحسب شبكة «سي إن إن».

وأكد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، أنّ السلطات ستمضي قدما في إطلاق المياه المعالجة «إذا لم تواجه أي عقبات»، وجاء هذا القرار بعد أن عقدت الحكومة اجتماعا لمجلس الوزراء لمناقشة هذه القضية.

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