كوريا الشمالية تطالب بوقف إطلاق مياه فوكوشيما للمحيط: «سنحاسب اليابان»

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، أنه على اليابان أن توقف على الفور إطلاق المياه الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المحطمة، وذلك بعد ساعات من بدء اليابان في إطلاق المياه المعالجة في المحيط الهادئ، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز» في نبأ عاجل.

كوريا الشمالية: «جريمة لا تغتفر ضد الإنسانية»

وانتقدت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، قرار اليابان بتصريف المياه المشعة في المحيط، ووصفته بأنه «جريمة لا تغتفر ضد الإنسانية ستتم محاسبة اليابان عليها».

وتابع البيان أنه «على اليابان أن تسحب على الفور الإطلاق الخطير للمياه المشعة الذي يهدد بشكل خطير حياة وسلامة ومستقبل البشرية».

اليابان تضخ أكثر من مليون طن من المياه المعالجة

وأعلنت اليابان اليوم، أنها ستقوم بضخ أكثر من مليون طن من المياه المعالجة من محطة فوكوشيما دايشتي للطاقة النووية، وأن هذه العملية ستستغرق عقوداً حتى تكتمل.

وذكرت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية أنها تقوم بتصفية المياه الملوثة لإزالة النظائر، تاركة فقط التريتيوم، وهو نظير للهيدروجين، الذي يصعب فصله، ولكن ستقوم الشركة بخفض مستويات التريتيوم إلى ما دون الحدود التنظيمية، قبل ضخها فى المحيط من الموقع الساحلي.