طريقة احتساب ضريبة الثروة العقارية على الوحدات المصيفية.. اعرفها

حذرت مصلحة الضرائب المصرية ملاك الوحدات السكنية والمصيفية والمحال التجارية الطبيعيين من الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي للمأمورية التابع لها الوحدات حتى لا يقعون تحت طائلة القانون، ويكونوا عرضة للمساءلة القانونية.

الضرائب المصرية تحذر المتهربين

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية طريقة احتساب الضريبة على الوحدة المصيفية لسداد ما عليه لكي لا يتعرض عدم المساءلة القانونية بسبب عدم الالتزام بقرار مصلحة الضرائب المصرية، وهي كالتالي:

كيف تحتسب الضريبة؟

- من يمتلك وحدة سكنية تبلغ قيمتها السوقية 2 مليون جنيه كحد أدنى يجب عليه أن يقدم إقرارًا ضريبيًا في المدة المحددة قانونًا من مصلحة الضرائب إلى المأمورية الضريبية التابع لها ويكون تقدير قيمة الثروة العقارية بنسبة تبدأ من 2.5% إلى 27.5% حسب القيمة السوقية.

- من لديه وحدة مصيفية مستأجرة تكون عملية تحصيل الضريبة على الثروة العقارية في حالة زيادة الأرباح السنوية عن 21 ألف جنيه يتم التحصيل ضريبة الثروة العقارية على 50% فقط من هامش الربح على احتساب الباقي خاص بنفقات الصيانة والنظافة وغيرها، ولا بد أن يتقدم أيضًا بالإقرار الضريبي في المدة المسموح بها.

ويجب تقديم الإقرار الضريبي على ضريبة الثروة العقارية في غضون 30 يومًا وهي المدة المحددة من مصلحة الضرائب حتى لا يقع مالك الوحدة المصيفية المستأجرة تحت طائلة القانون، ويحال إلى النيابة العامة للنظر في الشق الجنائي والتهرب الضريبي.