هل فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة يزيد عن باقي الأيام؟.. «الإفتاء» تجيب

للصلاة على النبي في يوم الجمعة فضل كبير، فهي واحدة من خير الأعمال التي لابد أن يحرص عليها المسلم في يوم الجمعة، وأوضحت دار الإفتاء المصرية، في إحدى فتاواها عبر موقعها الرسمي أن فضل الصلاة على النبي في يوم الجمعة من الأمور المتفق عليها عند الفقهاء.

الصلاة على النبي يوم الجمعة

ويتساءل البعض إن كان فضل الصلاة على النبي في يوم الجمعة يزيد عن الصلاة عليه في الأيام العادية، وأوضحت دار الإفتاء أن أقوال الفقهاء تضافرت حول تلك المسألة مؤكدين أن فضل وثواب الصلاة عليه في هذا اليوم يزيد عن الأيام الأخرى، وأشارت الإفتاء إلى ما ورد عن العلامة ابن عابدين الحنفي في «رد المحتار» (1/ 518، ط. دار الفكر): [نص العلماء على استحبابها في مواضع: يوم الجمعة وليلتها] اهـ.

كما لفتت الإفتاء المصرية أيضا إلى ما قاله الشيخ أبو عبد الله الرصاع في «تحفة الأخيار في فضل الصلاة على النبي المختار»، فيما نقله الإمام الحطاب المالكي في مواهب الجليل (1/ 18، ط. دار الفكر): [من المواطن التي يتأكد فيها طلب الصلاة.. يوم الجمعة] اهـ.

أقوال الفقهاء حول الصلاة على النبي يوم الجمعة

وفي نفس السياق أشارت دار الإفتاء أيضا إلى ما ورد عن الإمام الرافعي في "فتح العزيز" (2/ 316، ط. دار الكتب العلمية) في بيان آداب الحضور للجمعة: [إذا حضر قبل الخطبة اشتغل بذكر الله تعالى وقراءة القرآن والصَّلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويستحب الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة وقراءة "سورة الكهف"، ويكثر من الدعاء يوم الجمعة، رجاءَ أن يصادف ساعة الإجابة] اهـ.

فضلا عن ما قاله الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 262، ط. مكتبة القاهرة): [ويستحب أن يُكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة؛ لما روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ» رواه ابن ماجه] اهـ.