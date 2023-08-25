جوائز مهرجان الدراما 2023.. مسلسل تحت الوصاية يحصد 7 منها

أقيم مساء أمس الخميس الموافق 24 أغسطس، حفل توزيع جوائز مهرجان الدراما 2023 في مدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور كبير من قبل الفنانين وصناع المسلسلات والدراما.

7 جوائز لتحت الوصاية في حفل توزيع جوائز مهرجان الدراما 2023

وخلال حفل توزيع جوائز مهرجان الدراما 2023 نجح مسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكي الذي تم تقديمه فى السباق الرمضاني الماضي على حصد سبعة جوائز دفعة واحدة.

وحصد مسلسل تحت الوصاية جائزة أفضل مسلسل، كما حصل أيضا على جائزة أفضل ممثلة للفنانة منى زكي بتصويت الجمهور وحصلت على جائزة أخرى بتصويت لجنة التحكيم، وحصل تحت الوصاية أيضا على جائزة أفضل مونتير لأحمد حافظ، وكذلك أفضل تصوير للمصور بيشوى ريسيلت.

وحصل العمل على جائزة أفضل ممثل صاعد، والتي ذهبت لعمر الشريف وتقاسمها مع طه دسوقي وعصام عمر، كما حصل الفنان رشدى الشامي على جائزة أفضل ممثل ثان.

يذكر أن مسلسل تحت الوصاية شارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم منى زكي ودياب ونهى عابدين ومها نصار، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير.