ناقد فني: مسلسل تحت الوصاية نقل جزءًا من كفاح المرأة في الحياة

قال الناقد الفني أحمد سعد الدين، إنّ الدراما التلفزيونية قوة ناعمة مهمة جدا في المجتمع، كما أن الفن مرآة وانعكاس للمجتمع الذي نعيش فيه، مشيرًا إلى أن المرآة مجتمع، وبالتالي فإن قضاياها ومشكلاتها ليست بعيدة عن الدراما، وعلى هذا الأساس، تم طرح مسلسل تحت الوصاية في السباق الرمضاني.

وأضاف «سعد الدين»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ هذا المسلسل صرخة كبيرة جدا تتحدث عن أكثر من قضية، مثل الوصاية، وكفاح المرأة في المجتمع.

المسلسل نقل جزءًا مما تعانيه المرأة في المجتمع

وتابع الناقد الفني: «المسلسل نقل جزءً مما تعانيه المرأة في المجتمع، وبخاصة المرأة غير المتعلمة أو المرأة في الأقاليم، فالمهمة هنا تتعلق بتعليمها كيف تحصل على حقوقها، ثم تأخذ هذه الحقوق بالقانون، وكل ذلك كان من الرسالة الدرامية للمسلسل».

وأكد، أن هذه الصرخة لفتت نظر المسؤولين، فالدراما لا تغير القانون، لكنها تلفت نظر المسؤول عن القانون، حيث تضع المشكلات في إطار حدوتة معينة وتعرضها على المجتمع، لافتًا إلى أن القانون ليس قرآنا، لكن يمكن تعديله بحسب معطيات الزمن الذي نعيشه، مثل فيلم أريد حلا، الذي ناقش بيت الطاعة، وتم تعديل هذا القانون.