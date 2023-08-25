«تحت الوصاية» يحصل على جائزة أفضل مسلسل بمهرجان القاهرة للدراما

حصل مسلسل تحت الوصاية للنجمة منى زكي جائزة أفضل مسلسل، في حفل توزيع جوائز مهرجان الدراما في العلمين الجديدة.

منى زكي: شكرا لكل فريق العمل

وقالت مني زكي بعد الجائزة: «شكرا إلهام شاهين، اتعلمت منك حاجات كتير أوي، وشكرا لكل فريق العمل والمخرج محمد شاكر خضير».

ويستضيف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخراني في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولي من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان 60 سنة دراما للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.

تأتي النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولي التي أقيمت العام الماضي.