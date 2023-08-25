موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023.. باق أيام قليلة

ينتظر نحو 10 ملايين و717 ألف مستفيد ومستفيدة من خدمات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023، ونرصد لكم في السطور التالية موعد صرف المعاشات وأماكن صرفها وفقاً للإجراءات التي تنفذها هيئة التأمينات خلال الشهر المقبل.

طرق صرف معاش شهر سبتمبر 2023

ومن المُقرر، أن تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات سبتمبر 2023 بداية من يوم الجمعة 1 سبتمبر من ماكينات الصراف الآلي ATM، بحسب مصادر مسئولة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وأوضحت المصادر، لـ«الوطن»، أنه من المُقرر أن يبدأ صرف معاش شهر سبتمبر بالطرق العادية من فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، ومنافذ الصرف الأخرى المتوفرة، ومكاتب البريد بداية من يوم الأحد 3 سبتمبر المقبل.

أماكن صرف صرف معاش شهر سبتمبر 2023

1- صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 من منافذ البريد المصري.

2- صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

3- صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 من فروع بنك ناصر الاجتماعي.

4- صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 من ماكينات الصراف الآلي لجميع البنوك atm.

5- صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 من منافذ شركة فوري.