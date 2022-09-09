بالأرقام.. أعداد أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم حتى سبتمبر الجاري

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أعداد أصحاب المعاشات والفئات المؤمن عليها، حتى بداية شهر سبتمبر الجاري 2022، موضحة أن عدد المؤمن عليهم 13 مليون و690 ألف و627 مواطنا، وعدد أصحاب المعاشات والمستحقين 10 ملايين و717 ألف «10.717.051» مستفيد.

استمرار صرف معاشات شهر سبتمبر

ويواصل أصحاب المعاشات، صرف معاشات شهر سبتمبر من ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة فوري ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، لليوم التاسع على التوالي، إذ بدأ صرف المعاشات الخميس الماضي.

طرق صرف المعاش

أوضحت التأمينات الاجتماعية، أن صاحب المعاش الذي انتهت صلاحية بطاقته الزرقاء القديمة الخاصة بهيئة التأمينات، يمكنه تحويل معاشه على عدة جهات، منها التحويل على الهاتف المحمول، من خلال فتح محفظة إلكترونية للهاتف المحمول، إذ يتوجه إلى فرع شركة المحمول التابع لها رقم هاتفه، ويقدم طلب للفرع بفتح محفظة إلكترونية.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن لصاحب المعاش، أن يقدم خطاب من البنك، موجه إلى هيئة التأمينات، لتحويل معاشه على أي حساب جار، كما يمنكه تغيير بطاقات صرف المعاشات القديمة التي انتهت صلاحيتها إلى بطاقات ميزة بالمجان، دون دفع أي رسوم، وفي دقائق قليلة.

إتاحة طلب زيارة منزلية لصاحب المعاش غير القادر على الحركة

وأوضحت التأمينات في تقرير صادر عنها، أنه جرى إتاحة طلب زيارة منزلية لصاحب المعاش غير القادر على الحركة، لافتة إلى أنه يمكن لأي فرد من أهله، أن يتقدم بطلب زيارة منزلية لصاحب المعاش من مكتب التأمينات، حتى يجر تغيير بطاقة الصرف، مشيرة إلى أنه على الفور، يتوجه موظف هيئة التأمينات، إلى محل سكن صاحب المعاش، ويسلمه كارت ميزة دون دفع أي رسوم.