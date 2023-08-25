في ذكرى ميلاده.. كيف جمع المخرج مدحت السباعي بين الكوميديا والفانتازيا؟

نجم متعدد المواهب، أخرج العديد من الأعمال الكوميدية فضلًا عن مشاركته في التأليف والتمثيل ببعض الأعمال، عُرف بجرأته في التصدي للمشكلات التي يجسدها في أفلامه، إنه المخرج «مدحت السباعي» الذي تحل اليوم ذكرى ميلاده.

ذكرى ميلاد المخرج مدحت السباعي

كان يهوى «مدحت السباعي» العمل بـ«مزاج» وتقديم ما يروق له، سواء كان كوميديا أو فانتازيا أو غموض وإثارة، رغم عشقه للوقوف أمام الكاميرا ممثلا، حيث كانت أولى تجاربه من خلال فيلم «وقيدت ضد مجهول»، عن قصته، وبطولة محمود ياسين، عزت العلايلي، صفية العمري، محسن سرحان، وعملت إيناس الدغيدي معه كمساعد مخرج.

الأعمال التي قدمها مدحت السباعي

تنوعت أعماله الفنية ما بين التمثيل والتأليف والإخراج، إذ شارك في تمثيل 4 أفلام وأخرج 31 فيلما ومسلسلا كان من بينها 26 فيلما من تأليفه، وجاءت من أهم الأعمال التي شارك فيها بالتمثيل دوره في مسلسل «ولم تنسَ أنها امرأة» ودوره في فيلم «عليه العوض» وضيف شرف في فيلم «رجل مهم جدا» ودور جرسون الفندق في فيلم «فرسان آخر الزمن».

كما قدّم السباعي، أشهر أفلام الفنان محمد صبحي الكوميدية «العميل رقم 13» عن قصة محمود فهمي، بطولة صابرين، إيمان، نبيل الحلفاوي، وزوزو نبيل، وقدم معه أيضًا فيلم «إحنا اللي سرقنا الحرامية» من كتابته وإخراجه، وفيلم «رجل بسبع أرواح» بطولة سماح أنور، جميل راتب، وفيلم «الجريح» بطولة فريد شوقي، ليلى علوي، صفية العمري.

وفي هذا الشأن، قالت ماجدة خير الله الناقدة الفنية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن المخرج مدحت السباعي تتميز أعماله بالتنوع سواء كانت تجمع بين الكوميديا أو مأخوذة من عمل أدبي أو الفانتازيا وهو مؤلف مميز، مشيرا إلى أنها شاركت معه من قبل في عمل فيلم «الستات» ذات الطابع الكوميديا وحقق نجاحا كبيرا حينها، كما أن كان مخرج فيلم «امرأة مائلة للسقوط» وهى العمل البطولي الأول للفنانة يسرا .

وتابعت «خير الله» أن المخرج مدحت السباعي بدأ حياته الفنية بتحويل الروايات الكلاسيكية ولكبار المؤلفين إلى أعمال فنية، حيث أنه مخرج الأفلام التى تميل إلى الفانتازيا أكثر من ميله إلى الواقع، ومن هذه الأفلام فيلم «خلطبيطة» الذى أخرجه للنجم الراحل محمود عبدالعزيز ويميل إلى الكوميديا وذلك ظهر في «العميل رقم 13»، أحد افضل أفلام محمد صبحي السينمائية.

علاقة مدحت بالسباعي بابنته

كانت هناك علاقة قوية تجمع المخرج «مدحت السباعي» بابنته ناهد السباعي التي تحدثت عنه في عدة لقاء تلفزيونية كيفية تأثرها بوفاته: «بابا دمه خفيف جدا، وكل ما أسأل ماما وأقولها إنتي اتجوزتي بابا ليه، تقولي عشان بيضحكني، وده كان سبب جوازي» بحسب ما ذكرته في لقائها في برنامج «صاحبة السعادة».

بعد وفاة والدها بأكثر من 5 سنوات قدمت ناهد السباعي عملا سينمائيا من تأليفه وهو فيلم اللعبة الأمريكانى، وشاركها بطولته الفنان أحمد فهمى وأحمد الشامى وانتصار.