كل ما تريد معرفته عن معرض الأثاث في دورته الثانية.. أسعار تنافسية

افتتح معرض الأثاث والديكور في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، أبوابه أمام المواطنين أمس الأول الخميس، ويستمر حتى الأحد المقبل، متيحا منتجات مختلفة بجودة عالية وأسعار تنافسية.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، كل ما يريد المواطنين معرفته بشأن معرض الأثاث والديكور في دورته الثانية، المستمر على مدار عدد 4 أيام.

6 معلومات عن معرض الأثاث والديكور

- يُقام معرض الأثاث والديكور تحت رعاية المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

- معرض الأثاث والديكور منعقد في مركز القاهرة للمؤتمرات.

- بدأ المعرض الخميس ويستمر حتى غدا الأحد.

- يُشارك في المعرض 60 شركة متخصصة في صناعة الأثاث والديكور والسجاد والمفروشات.

- يعرض منتجات الأثاث والديكور من خلال جودة عالية وأسعار تنافسية.

- يشمل المعرض، منتجات وموديلات مختلفة، لعرض آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في الصناعات المختلفة، سواء في الديكور أو الأثاث أو السجاد أو المفروشات.