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مدير مركز تحديث الصناعة تفتتح معرض الأثاث والديكور في دورته الثانية

كتب:

محمد سعيد الشماع
07:24 م | الخميس 24 أغسطس 2023
مدير مركز تحديث الصناعة تفتتح معرض الأثاث والديكور في دورته الثانية

مدير مركز تحديث الصناعة تفتتح معرض الأثاث والديكور في دورته الثانية

نيابة عن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة افتتحت، السيدة دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة فعاليات الدورة الثانية لمعرض الأثاث والديكور والذي يعقد بمركز القاهرة للمؤتمرات خلال الفترة من 24 وحتى 27 أغسطس الجاري وذلك بحضور السيدة مي عسل رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات وعدد من السفراء الأجانب وأصحاب الشركات في قطاع الأثاث.

جودة المنتجات المصرية

وتفقدت دعاء سليمة أجنحة المعرض مرورا بالشركات والأجنحة المشاركة، حيث أشادت بجودة المنتجات المصرية وتميزها وقدرتها التنافسية وتوافر منتجات بأسعار تنافسية وجودة عالية.

وأشارت الى أن معرض الأثاث والديكور في دورته الثانية يساهم في الترويج لمنتجات الأثاث والديكور والتي تتمتع حالياً بجودة عالية وأسعار تنافسية مما يجذب العديد من الزوار.

مشاركة أكثر من 60 شركة

ويقام المعرض تحت رعاية المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بمشاركة أكثر من 60 شركة من الشركات المتخصصة في صناعة الأثاث والديكور والمفروشات والسجاد .

ويضم المعرض العديد من الخبراء و الشركات المتخصصة في صناعة الأثاث والديكور وذلك لعرض آخر ما وصلت اليه التكنولوجيا فى صناعة الاثاث واحدث الموديلات من الأثاث والديكور والمفروشات والسجاد .

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بقلم محمد سعيد الشماع