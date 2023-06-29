«معلومات الوزراء»: 324.6 مليار دولار قيمة صادرات الأثاث عالميا في 2021

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الثاني عشر من سلسلة تقارير معلوماتية بعنوان «صناعة الأثاث عالميًّا ومحليًّا»، إذ يستعرض هذا التقرير مفاهيم وحقائق حول صناعة الأثاث، والفاعلون الرئيسون في الصناعة، والاتجاهات الحديثة في صناعة الأثاث.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في تقرير صادر عنه، أنَّ قيمة صادرات الأثاث عالميا عام 2021، بلغت 324.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 263.9 مليار دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 23%.

الصين تحتل المرتبة الأولى كأكبر مصدر للأثاث على مستوى العالم

ولفت إلى أنَّ الصين تحتل المرتبة الأولى كأكبر مصدر للأثاث على مستوى العالم، إذ بلغت قيمة الصادرات الصينية من الأثاث كنسبة من إجمالي صادرات العالم من الأثاث نحو 43% عام 2021، تلتها ألمانيا بنسبة 6.0% ثم بولندا بنسبة 5.8%.

289.4 مليار دولار قيمة الواردات العالمية من الأثاث عام2021

وأشار إلى أنَّ 289.4 مليار دولار قيمة الواردات العالمية من الأثاث عام2021 مقارنة بنحو 231.9 مليار دولار عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 24.8 %.

وأوضح أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى كأكبر مستورد للأثاث عام 2021، حيث بلغت قيمة واردات الولايات المتحدة الأمريكية من الأثاث كنسبة من إجمالي واردات العالم من الأثاث نحو 28.1%، تلتها ألمانيا بنسبة 8.9% ثم المملكة المتحدة بنسبة 4.9%.

وأشارت إلى أنَّه على الرغم من عمليات الإغلاق المتعلقة بجائحة «كوفيد -19» في عام 2020، فإن الإيرادات المحققة في قطاع الأثاث شهدت ارتفاعا بنسبة 1.8%، مقارنة بعام 2019.

قطاع الصناعات الخشبية والأثاث في مصر

ولفت إلى أنَّ نسبة مساهمة قطاع الصناعات الخشبية والأثاث في مصر من الناتج المحلي الإجمالي 2.2%، مشيرًا إلى أنَّ 120 ألف شركة عاملة في قطاع الصناعات الخشبية والأثاث في مصر، ويوفر القطاع نحو 900 ألف وظيفة يعمل معظمهم في القطاع غير الرسمي.

وأشار إلى أنَّ محافظة دمياط ومنطقة المناصرة بالقاهرة، وقرية طنان بالقليوبية من بين مراكز تصنيع الأثاث بمصر.

214.7 مليون دولار صادرات مصر من الأثاث عام 2021

وأوضح أنَّ الفترة من 2017 حتى 2021 شهدت انخفاضا تدريجيا في قيمة صادرات مصر من الأثاث: ففي عام 2021، قيمة صادرات مصر من الأثاث نحو 214.7 مليون دولار، مقارنة بنحو 22 مليون دولار عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 2.4%.

السعودية في مقدمة دول العالم استيرادا للأثاث من مصر

جاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول حول العالم استيرادًا للأثاث من مصر عام2021، إذ استوردت ما قيمته 44.7 مليون دولار بما يمثل 20.8% من إجمالي صادرات مصر عن الأثاث، يليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 30 مليون دولار ثم العراق بقيمة 20.7 مليون دولار.