ضبط 120 طربة حشيش داخل سيارة تاجر مخدرات في الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية لحيازته 120 طربة لمخدر الحشيش بقصد الاتجار.

ونجح قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية، في ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة ملكه بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وبحوزته 120 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 15 كيلوجراما، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار.

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ360 ألف جنيه تقريباً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.