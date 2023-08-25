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القبض على بائع متجول بحلوان أثناء ترويج منشطات مجهولة المصدر

كتب:

محمد بركات
02:02 م | الجمعة 25 أغسطس 2023
مديرية أمن القاهرة

مديرية أمن القاهرة

 نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لحيازته كمية من المنشطات مجهولة المصدر.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ترويج السلع والمنتجات مجهولة المصدر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط بائع متجول مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزته 143 علبة مُنشطات مجهولة المصدر، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

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بقلم محمد بركات