القبض على بائع متجول بحلوان أثناء ترويج منشطات مجهولة المصدر

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لحيازته كمية من المنشطات مجهولة المصدر.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ترويج السلع والمنتجات مجهولة المصدر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط بائع متجول مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزته 143 علبة مُنشطات مجهولة المصدر، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.