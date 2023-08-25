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القبض على موظف حكومى بالقليوبية بتهمة الكسب غير المشروع بمبلغ 20 مليون جنيه

كتب:

محمد بركات
02:34 م | الجمعة 25 أغسطس 2023
الداخلية

الداخلية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الجهات الحكومية - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، لقيامه بالتربح من أعمال وظيفته وقيامه بتكوين ثروة مالية من جراء ذلك لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات، وكذا إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك.

و قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور بمبلغ 20 مليون جنيه.

 

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بقلم محمد بركات