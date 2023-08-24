«الداخلية»: ضبط 14 ألف مخالفة سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط 1758 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 13926 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 166 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب».

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 114 قضية متنوعة أبرزها مخالفات مباني ومحلات بدون ترخيص بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.