ضبط «ترامادول» بـ18 مليون جنيه بحوزة تاجري مخدرات في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من ضبط 182 ألف قرص من عقار مخدر بحوزة عنصرين إجراميين.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن قيام اثنين من العناصر الإجرامية «لهما معلومات جنائية»، مقيمان بدائرة قسم شرطة النجيلة بمطروح، بالاتجار في العقاقير المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما حال استقلالهما سيارتين بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبالتفتيش عُثر على 182 ألف قرص لعقار ترامادول المخدر.

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أقرا بحيازتها بقصد الاتجار فيها، واستخدام السيارتين في النقل والترويج.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 18 مليونا و200 ألف جنيه تقريبا.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.