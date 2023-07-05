الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف لغز العثور على جثة عجوز في البحيرة

تكثف مديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة جهودها لكشف لغز العثور على جثة سيدة عجوز داخل مسكنها، وبها آثار تعد عليها بآلة حادة بقرية المسين التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة.

مصرع مسنة في البحيرة

وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ورد إخطارا إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد عثور أهالى قرية المسين على جثة سيدة عجوز داخل مسكنها، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وجرى التحفظ على الجثة، ووجه اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية لسرعة كشف غموض الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة، واستخراج تصاريح دفن المسنة.