الأجهزة الأمنية بالقاهرة تضبط تشكيلات عصابية تخصصت في جرائم السرقة

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عدد من التشكيلات العصابية المتخصصة في جرائم السرقات بمدرية أمن القاهرة. وتمكنت الوزارة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

سرقة متعلقات المواطنين

ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب «المغافلة والنصب» عقب إستدراجهم على موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك» بدعوى توفير فرص عمل للمجني عليهم، وبحوزته (هاتف محمول- كمية من الأوراق وصور لبطاقات تحقيق شخصية بأسماء مختلفة - 15 شريحة هاتف محمول) كما تم بإرشاده ضبط عدد (7) هواتف محمولة المستولى عليهم لدى (عميلين «سيئي النية»- مقيمين بمحافظة القاهرة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

سرقة مبلغ مالي

وضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، لقيامه بسرقة مبلغ مالي من داخل مخزن الشركة محل عمله، وبحوزته (طبنجة صوت – عدد من الطلقات لذات العيار).

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام نسخة من المفتاح الأصلي، كانت بحوزته، كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالي بمسكنه، وإنفاقه باقي المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.