انطلاق مسيرة نقل أيقونة العذراء من منزلها إلى قبرها مقابل المسجد الأقصى

انطلقت صباح اليوم الجمعة الموافق 25 أغسطس مسيرة نقل أيقونة رقاد السيدة العذراء عليها السلام من منزلها الواقع مقابل كنيسة القيامة المقدسة إلى الكنيسة التي تحتوي على قبر السيدة العذراء في وادي كيدرون أو منطقة الجسثمانية المقابلة للمسجد الأقصى.

وتعتبر كنيسة الجثمانية من الأماكن التي شهدت احداث مهمة من حياة السيد المسيح عليه السلام، وأسست لمبادئ العقيدة المسيحية.

أديب الحسيني أمين مفتاح كنيسة القيامة يشارك في المسيرة

وقال اديب الحسيني أمين مفتاح كنيسة القيامة وأحد المشاركين في المسيرة السنوية، إن وفقا لقانون الكنيسة الارثوذكسية يتم نقل هذه الايقونة المقدسة من منزل العذراء الى قبرها والذي يقع في منطقة الجسثمانية في مدينة القدس من كل عام في مسيرة مهيبة، مضيفا أنه بعد 40 يوما يتم إعادتها الي مكانها الطبيعي في دير السيدة العذراء مقابل كنيسة القيامة المقدسة .

وبدأت المسيرة في ساعات هذا الصباح الباكر من كنيسة السيدة العذراء الواقعة قبالة كنيسة القيامة التي تدعى ايضا ممثلية الجسثمانية حيث حمل رئيس الاساقفه الرئيس الروحي لدير الجسثمانية أيقونة رقاد السيدة وشاركه في ذلك العديد من المطارنة والرهبان من شمامسة وآباء وراهبات وابناء الطائفة والزوار والوافدين حيث حمل الرهبان والراهبات الشموع واصطفوا عن يمين ويسار المسيرة كما هو المعتاد في المسيرة من كل عام .

عبرت المسيرة شوارع وأزقة البلدة القديمة في القدس مرورأ بطريق الالام حتى الوصول الى كنيسة السيدة العذراء الواقعة في الجسثمانية حيث وضعت ايقونة السيدة العذراء في مكانها وراء قبر السيدة العذراء وبعد ذلك اقيمت الصلوات بمشاركة العديد من الكهنة والاباء والمشاركين من ابناء الطائفة الروم الأرثوذكس.