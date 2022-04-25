مسلمو الدقهلية يحتفلون بعيد القيامة في كنيسة السيدة العذراء بالورود

تحرك مجلس مدينه السنبلاوين، نحو كنيسه السيدة العذراء ليلقوا السلام على أصدقاءهم الأقباط، ويهنئونهم بعيد القيامة المجيد كأخوة، لتكون لافتة مميزة قام بها المجلس، كعادة اعتدنا على رؤيتها داخل جدران مصر، كنوع من الوحدة الوطنية، لتعزيزها ونشر فكرتها، داخل قلوب الجميع داخل البلدة.

المسلمون يحتفلون بالورود

بباقة ورد تدل على المحبة والرابط الذي يجمع بين الأقباط والمسلمين، داخل البلد بدأت التهنئة بباقة ورد لامعة، تدل على المحبة التي تجمع بين الأقباط والمسلمين داخل البلد، ودار حوار أخوي هدفه التهنئة، بداية من تقديم الباقة إلى الكاهن «مكسيموس فهمي» ليوضح: «احنا جيناتنا واحدة، والعلاقة بينا مميزة، مش حاسين بفرق في التعامل تعبنا مع بعض، حاربنا الإرهاب مع بعض، ربنا معانا الجمال المصري في علاقتنا لا يوصف مع بعض، وأشكركم على وجودكم معانا، النهارده بتشاركونا في العيد».

رئيس مركز السنبلاوين: احنا بلد واحد المسجد والكنيسة مع بعض

تبادل رئيس مجلس المدينة متولي عبد العال، الحوار مع القائم على الوحدة الوطنية، احنا بلد واحد المسجد والكنيسة مع بعض في مكان واحد علاقتنا طيبة، بالعكس اتحادنا هيساعدنا، اننا نرتفع بالبلد، ولو بأقل مجهود هننجح ونقول للسلبية لا، ونقدر اننا نكون بلد جديدة ايد واحدة.

وأضاف عبد العال، أن الإرهاب يعلم سر البلد لذلك يشعر بالغيرة من اتحاد البلد، لذا نلجأ للاحتماء ببعض مصر بخير بوجودنا مع بعض البعض متحدين كلا منا يقوم بدوره على أكمل وجه.