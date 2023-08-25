علامات تشير إلى فشل القلب.. احذر من ضيق التنفس وراقب وزنك

من حين لآخر، يعطي الجسم بعض العلامات، التي تشير إلى وجود مشكلة في القلب، وعدم وصول الدم بشكل جيد لباقي أعضاء الجسم، ما يؤدي إلى تراكم الدم في الرئتين، والإصابة بضيق التنفس، الذي يؤثر تدريجيًا على عضلة القلب، ومدى قدرتها في سحب الدم وضخه بشكل مناسب، وتتضمن هذه الحالات المَرضية ضيق شرايين القلب وارتفاع ضغط الدم.

وهناك بعض العلامات التي تشير إلى ضعف القلب والأداء الخاص به، ولا يعني هذا أن القلب توقف، بل إلى أنه بحاجة لمزيد من الدعم لمواصلة أدائه بشكل جيد، ويمكن التعرف على هذه العلامات بمجرد النقر هنا.