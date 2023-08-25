منهج الإمام أبو المواهب السعيد.. اتجه للطريقة «السمانية» بعد «الشاذلية»

قال الشيخ محمود السايح، إن الشيخ أبو المواهب السعيد، تلقى تعاليم الطريقة الشاذلية في باكورة حياته الأولى، ثم انتقل إلى الطريقة «السمانية»، وهي إحدى الطرق الصوفية، وشيخها هو محمد بن عبد الكريم السمان، القاطن بالمدينة المنورة.

السايح: الإمام أبو المواهب السعيد تعلم الطريقة السمانية بعد الشاذلية

وأضاف «السايح»، خلال استضافته ببرنامج «مدد»، من تقديم الإعلامي عبد الفتاح مصطفى، على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ الإمام أبو المواهب السعيد تعلم الطريقة السمانية على يد قطب عظيم بالمدينة المنورة، وهو السيد محمد بن عبد الكريم، ولقبه «السمان».

الإمام أبو المواهب اهتدى للمفتاح الصحيح

وتابع الشيخ محمود السايح، بأنَّ الشيخ أبو المواهب السعيد هو ولي صالح، واهتدى للمفتاح الصحيح الذي يهدي ويملأ النفس بالسكينة والجمال، وهو الذكر والمحبة، وعاش عمره كله مؤمنا بالتعليم وأهميته، وترك أطيب الأثر والذكر بين الناس، فإذا ذكروه ذكروا معنى النور والوقار والجمال والإنسانية.