«اتحاد الطرق الصوفية».. منظمة عالمية يرأسها شيخ «العزمية»

دشنت الطريقة العزمية، ولأول مرة فى تاريخ الطرق الصوفية، اتحاداً دولياً جامعاً للطرق الصوفية حول العالم. ففى عام 2013 أسس الشيخ علاء الدين ماضى أبوالعزائم، شيخ الطريقة، الاتحاد العالمى للطرق الصوفية بفرنسا ليجمع من خلاله رجال التصوف حول العالم الإسلامى للتواصل المستمر ولمناقشة القضايا المشتركة وقضايا الأمة الإسلامية بمصر والعالم الإسلامى.

وبحسب بيان التأسيس، تم تأسيس الاتحاد العالمى للطرق الصوفية كمنظمة عالمية للطرق الصوفية يرأسها شيخ الطريقة العزمية وتتخذ من باريس مقراً لها تهدف إلى الترابط والتعاون بين الطرق الصوفية على مستوى العالم ونشر الفكر الصوفى الوسطى الذى لا يميل إلى الإفراط أو التفريط وإقامة مجتمع إسلامى يتحلى بأخلاق وآداب الإسلام، التى تساعد على العمل والإنتاج وبناء حضارة تفخر بها الأجيال القادمة، ومقر الاتحاد المؤقت باريس، ومقره التنفيذى مشيخة الطريقة العزمية بمصر، وجميع زوايا الطرق الصوفية الأعضاء بالاتحاد مقرات فرعية.

المشاركة فى العديد من الفعاليات الرسمية الدولية

قام الاتحاد العالمى للطرق الصوفية بالمشاركة فى العديد من الفعاليات الرسمية الدولية، منها حضور اللقاءات والمؤتمرات المحلية والعالمية لمناقشة القضايا الإسلامية والتحديات التى تواجه المسلمين فى جميع أنحاء العالم، كما يقوم رئيس الاتحاد باستقبال الوفود من آل العزائم ومن الشخصيات العامة والإسلامية والسياسية على مستوى مصر والعالم وتقديم وسائل الراحة بقدر الإمكان بمقر مشيخة العزمية.

ويعمل مؤسسو الاتحاد على تحقيق أهداف الاتحاد من خلال عدة وسائل تشمل خروج الصوفيين من الخلوات إلى الجلوات، وضرورة تحولهم من صالحين إلى مصلحين، وانتشارهم فى المجتمعات الإسلامية لقيادة عملية الإصلاح، ونشر أخلاق وآداب الإسلام، كذلك الاهتمام بالجانب الإعلامى الصوفى عن طريق إصدار مجلة دورية لخدمة الصوفية والتصوف عالمياً.

عقد مؤتمرات دورية لبحث أوجه العمل الإيجابي لمصلحة الصوفية والتصوف

وبحسب بيان التأسيس، يتم عقد مؤتمرات دورية لبحث أوجه العمل الإيجابى لمصلحة الصوفية والتصوف، كذلك التواصل العلمى عن طريق تبادل المطبوعات بين الطرق الصوفية، وعمل موقع للاتحاد على الإنترنت لتسهيل تبادل المعلومات، والعمل على بث قناة فضائية صوفية، تعمل على توحيد كلمة المسلمين، ومواجهة التحديات والمخاطر التى تهددهم، وإنشاء صندوق مالى تابع للاتحاد لتمكين الطرق الصوفية من تنفيذ برنامجها الإصلاحى الشامل، كذلك نشر منارات وزوايا الصوفية فى جميع أقطار العالم، وجعلها مراكز إشعاع لنور الإيمان والإسلام والتقوى.