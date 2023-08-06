«مشيخة الطرق الصوفية» توضح تطورات الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم

كشفت المشيخة العامة للطرق الصوفية، عن تفاصيل وتطورات الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية رئيس اللجنة الدينية والعلمية بالمشيخة، مؤكدة أنه بصحة جيدة وكل ما أشيع بمواقع التواصل الاجتماعي عن وفاته غير صحيح.

وكتب المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للطرق الصوفية، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «فضيلة الإمام الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية رئيس اللجنة الدينية والعلمية بصحة جيدة، وكل ما أشيع بمواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح بالمرة متعه الله بالصحة والعافية والعمر المديد».

الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم

وأكدت أن الدكتور أحمد عمر هاشم حاليًا في المستشفى وبصحة جيدة من أجل إجراء بعض الفحوصات الدورية.

وكانت أسرة الدكتور أحمد عمر هاشم نفت نبأ وفاته، وأعلن ابن شقيقه أن الدكتور أحمد عمر هاشم كان يجري بعض الفحوصات الطبيبة بالمستشفى وحالته الطبية مستقرة.