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تفاصيل من حياة أسرة ألمانية قررت الاستقرار في مصر.. تبنت طفلة

كتب:

آية أشرف
10:57 م | الجمعة 25 أغسطس 2023
الاسرة الألمانية

الاسرة الألمانية

شاركت المترجمة بسنت إسماعيل، تجربتها عن إقناعها لأسرة ألمانية صديقة لها، بالانتقال من إلمانيا للإقامة في مصر بشكل دائم.

وسردت المترجمة بسنت إسماعيل، لـ«هن» التفاصيل، قائلة: «من 6 سنين كنت في ألمانيا عند الناس الحلوة دي في البيت، وكنت بهزر معاهم وبقولهم إن حلم من أحلامي تيجوا تعيشوا في مصر على طول، وتبقوا جزء من عيلتنا».

وكشفت الفتاة عن تكفل الأسرة بطفلة في منطقة المرج، ولمزيد من التفاصيل، اضغط هنا.

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بقلم آية أشرف