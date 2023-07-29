سائحة ألمانية تشكر أطباء الغردقة لعلاجها من آثار حادث: يمتلكون خبرة كبيرة

قدمت السائحة الألمانية جوليا لويس الشكر للجهات المصرية، وعلى رأسها وزارة السياحة والآثار ومسؤولي محافظة البحر الأحمر والمنظومة الصحية والطبية، على خلفية الخدمات الطبية التي تلقتها أثناء علاجها بأحد المستشفيات بمدينة الغردقة حتى تمام شفائها من عملية جراحية كبرى، وذلك على أيدي فريق طبي متخصص.

وأكدت السائحة لـ«الوطن»، أن الطب في مصر متقدم، ولا يقل عن نظيره في ألمانيا، والأطباء المصريون يتمتعون بخبرة كبيرة.

علاج سائحة ألمانية في الغردقة

وذكر أحمد شوقي، مدير الإداري بمستشفى بالغردقة، أن «جوليا» تعرضت لحادث سير، إثر انقلاب سيارة على طريق «سفاجا- الغردقة» جنوب محافظة البحر الأحمر، وأصيبت بعدة كسور متفرقة، وبعد عرضها على الفريق الطبي بالمستشفى اُتخذ قرار عاجل بإجراء عملية جراحية لتثبيت فقرات قطنية بالظهر.

حالة السائحة الألمانية

وأكد الدكتور حسام التايه، مدير المستشفى، نجاح الفريق الطبي بالمستشفى في إجراء العملية، موضحا لـ«الوطن» أنها من العمليات المتقدمة التي تُجري في الغردقة.

وذكر، أن السائحة تمكنت من مغادرة المستشفى خلال ثلاثة أيام، والعودة إلى ألمانيا.

السائحة تقدم الشكر للفريق الطبي

ومن جانبها، أعربت السائحة جوليا لويس عن سعادتها بنجاح العملية، مؤكدة لـ«الوطن»، أن الطب في مصر متقدم جدا ويضاهي الطب في ألمانيا، وقدمت الشكر للفريق الطبي والإداري ومسؤولي المستشفى المعالج والقائمين على المنظومة الطبية والصحية في الغردقة .

وأبدى دانيال شومايسر، زوج السائحة الألمانية، سعادته بشفاء زوجته، حيث تعرضوا لحادث انقلاب سيارة أثناء عودتهم من إحدى الرحلات السياحية جنوب مدينة الغردقة، وعندما أخبروه الأطباء أن زوجته تحتاج لعملية تثبيب فقرات بالظهر، وفي بداية الأمر شعر بالقلق، ولكن عندما تحدث مع إدارة المستشفى والفريق الطبي اطمئن للأمر، بحسب حديثه لـ«الوطن».

وأوضح «شومايسر»، أن مكتب وزير السياحة كان على اتصال مباشر به بعد الحادث، وأثناء تلقي العلاج، لمتابعة حالة زوجته.