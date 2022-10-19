أسرة أجنبية تحقق حلم السفر لـ28 دولة من غير ولا مليم: السر في المنزل

يرغب الجميع السفر حول العالم، ولكن يبدو الأمر صعبا لأسباب كثيرة منها عدم توافر القدرة المالية، أو وجود التزامات أسرية نتيجة وجود أطفال يصعب التخلي عنهم في سن صغيرة، ولكن هذه الأسباب كلها استطاعت سيدة إنجليزية التغلب عليها والسفر حول العالم مجانا مع أبنائها الأربعة.

وبحسب صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، فإن «كلير» و«دانيال» زوجان كان يعيشان في سنغافورة، وشعرا أن حياتهما لا تعبر عنهما، وأنهما لا يستمتعان بحياة مليئة بالمغامرة، وباعا كل ممتلكاتهما لشراء منزل في تايلاند، ثم اعتمدا على نفس النظام في الانتقال إلى دول أخرى وهو مبادلة منزلهما بآخر مجانا في دولة أخرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ثم بقية الدول الأوروبية.

ووصل عدد الدول التي انتقل إليها الزوجان مع أبنائهما الأربعة إلى 28 دولة، إذ قررا تعليم أولادهم في المنزل، وقالت «كلير» إن أكثر دولة اضطروا للمكوث فيها كانت فرنسا، نتيجة انتشار فيروس كورونا، إذ جرى تقييد السفر.

والطريقة التي اعتمد عليها الزوجان في التنقل مجانا بين دول العالم قد ظهرت في فيلم أمريكي من بطولة الممثلة الأمريكية «كيت وينسلت» وهو «هوليداي» إذ يقوم الشخص بمبادلة منزله مع منزل شخص آخر ولكن في دولة ثانية.

وأشار «دانيال» إلى أن السفر المجاني كان يجرى خلال فرق تغيير العملة إذا كان الشخص من دولة أخرى مثل شرق آسيا على سبيل المثال: «عندما استبدلنا منزلنا، كانت أموال الإيجار التي نحصل عليها وفرق العملة، تعوض أى فواتير نقوم بإنفاقها لاحقا، ومع ذلك يجب أن اعترف أن أسرتنا في بعض الأحيان كان تصل ميزانيتها إلى صفر دولار، ولكن ذلك لم يمنعنا من الاستكشاف والتنزه أو إيجاد نشاط مجاني نستمتع به بدلا من الوظائف المكتبية الكئيبة».