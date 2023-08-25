المبتهل أحمد خضر: المنشد يجب أن يكون متصوفا قبل اتجاهه لطريق المدح

قال المنشد والمبتهل أحمد خضر، إن الإنشاد الديني هو التصوف بعينه، بحيث لابد أن يكون المنشد متصوفا قبل تفكيره في طريق الإنشاد، لأن التصوف يجعل عند المنشد روح، يستطيع من خلالها إرسال رسالة ويجعل المستمع يستفيد بروحه ويغير حاله بحيث إذا كان عاصيا يتوب.

حضور مجالس الذكر

وأضاف «خضر»، خلال لقاء ببرنامج «مدد»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، أنه حضر مجالس ذكر كثيرة، وهي من أسباب صقل موهبته.

الاستفادة من المداحين

ولفت إلى أنه يحرص على حضور عدد من المجالس، منها ساحة الشيخ سعيد عمران بالدراسة، إذ يكون ملتقى للمنشدين والعلماء والقراء، حيث يستفيد من المداحين الموجودين، والعلماء حيث ينمون لديه الجانب الروحاني.

وأبدع المنشد والمبتهل أحمد خضر، خلال الحلقة في مدح الرسول بأنشودة «بنت وهب أنجبت قمرا».