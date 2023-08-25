الليلة.. تليفزيون الحياة ينقل حصريا حفل مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

قال خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، إنه بعد النجاح الكبير الذي حققته شبكة تليفزيون الحياة العام الماضي، بإذاعة حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، على الهواء مباشرة، إذ استطاعت على مدار أسبوعين أن تتصدر الترند، ستعمل على تكرار التجربة الفريدة هذا العام.

الليلة.. حفل افتتاح مهرجان القلعة على قناة الحياة

وتذيع قناة الحياة، بداية من اليوم، حفلات الدورة الـ31 من مهرجان القلعة بشكل حصري على الهواء مباشرة، وستشهد الليلة الافتتاحية عددا من التكريمات لنجوم وصناع الموسيقى والغناء، كما تليها فقرة غنائية للمطربة فايا يونان، ثم سهرة مع الفنان مدحت صالح.

حفلات القلعة تستمر 14 يوما

ستذيع قناة الحياة، على مدار أسبوعين حفلات لأبرز وأهم نجوم الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي، ومن بينهم هاني شاكر، علي الحجار، وليد توفيق، نادية مصطفى، هشام عباس، سيمون، عمر خيرت ومصطفى حجاج، وغيرهم من أبرز نجوم الموسيقى والغناء.

تأتي إذاعة حفلات مهرجان القلعة، استمرارًا للفعاليات الفنية والثقافية التي تذيعها قناة الحياة بشكل حصري، وآخرها حفلات مهرجان العلمين وحفل مهرجان القاهرة للدراما وحفل الأساتذة ومهرجان جرش ومهرجان أسوان وغيرها من الفعاليات الفنية والثقافية.