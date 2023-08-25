موعد فتح باب التظلمات لحركة تنقلات المعلمين في الوادي الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن فتح باب التظلم على حركة نقل المعلمين التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، حيث يجري تشكيل لجنة من المديرية والإدارات التعليمية الخمسة لتلقي طلبات المعلمين بالمحافظة.

فتح باب التظلمات لحركة تنقلات المعلمين

وقال محافظ الوادي الجديد، اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، في تصريحات صحفية، إنه تم فتح باب التظلمات على حركة التنقل الأخيرة للمعلمين بين الإدارات التعليمية الخمسة بالمحافظة التي تم إجراؤها خلال الأسبوع الماضي في الحرص على تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع، قامت مديرية التربية والتعليم بفتح باب التظلمات لحركة تنقلات المعلمين الأخيرة بالمديرية والإدارات التعليمية المختلفة.

فحص طلبات التظلم خلال 48 ساعة

وأوضح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، المهندس سيد عبد العزيز، أنه جرى تشكيل لجان من داخل المديرية والإدارات التعليمية؛ لتلقي الطلبات وفحصها على الفور، على أن يتم الرد خلال 48 ساعة من تقديم التظلم.

وأشار، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أن آخر موعد لتلقي الطلبات الخاصة بالتظلم على حركة تنقلات المعلمين بين إدارات التعليمية الخمسة، الخميس 31 أغسطس المقبل.