«الوادى الجديد»: نسعى لاحتلال مكانة متميزة بتشجيع الابتكار والتميز العلمى

أكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، أن «الجامعة تسعى لاحتلال مكانة متميزة بين الجامعات بتشجيع الابتكار والتميز العلمى، ولدينا 8 كليات ونخطط لإنشاء كلية للهندسة ومستشفى جامعى لخدمة أهالى المحافظة».

وقال «طنطاوى»، فى حوار لـ«الوطن»: نعمل مع المجلس الأعلى للجامعات على الحد من تقليل الاغتراب لأنه يتسبب فى تناقص أعداد الطلاب بالجامعات الحدودية، والجامعة تهدف لتحقيق التوأمة مع مثيلاتها من الجامعات المحلية والعالمية والمؤسسات العلمية الأكاديمية البحثية لتبادل الخبرات.. وإلى نص الحوار:

ما رؤية وأهداف جامعة الوادى الجديد؟

- الجامعة من الصروح العلمية الحديثة الشامخة فى محافظة الوادى الجديد، وواحدة من الجامعات المصرية المعاصرة، وتحظى بمكانة رفيعة بين الجامعات الإقليمية والعالمية، وخطت خطوات واسعة بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب نحو تحقيق غاياتها وأهدافها المنشودة، والسعى لاحتلال مكانة متميزة ومرموقة بين الجامعات، فالجامعة تسعى دائماً لتزويد طلابها بالتعليم والخبرة ونشر المعرفة وتعزيز ثقافة البحث وتشجيع الابتكار والتميز العلمى.

نهدف لتحقيق توأمة مع جامعات محلية وعالمية ومؤسسات علمية لتبادل الخبرات ونقل المعلومات

وتهدف الجامعة إلى تحقيق التوأمة مع مثيلاتها من الجامعات المحلية والعالمية والمؤسسات العلمية الأكاديمية البحثية لتبادل الخبرات ومستحدثات العلوم فى شتى الاختصاصات، فضلاً عن الالتزام التام بتعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع جميع هيئات المجتمع ومؤسساته محلياً.

وماذا عن كليات الجامعة؟

- لدينا 8 كليات، هى: الطب والصيدلة والعلوم والتربية الرياضية والآداب والطب البيطرى والزراعة والتربية، ونسعى فى الفترة المقبلة للتوسع فى التخصصات العلمية والبرامج الدراسية التى تواكب المجتمع الخاص فى محافظة الوادى الجديد.

وماذا عن استعدادات الجامعة لتنسيق الجامعات 2023؟

- الجامعة أنهت جميع الاستعدادات الخاصة بأعمال تنسيق القبول بالكليات 2023 وفقاً لتوجيهات «الأعلى للجامعات»، ونُجرى حالياً اختبارات القدرات لكليات التربية الرياضية، وتقدمنا لإنشاء كلية الهندسة وحصلت على موافقة «الأعلى للجامعات» وننتظر حالياً قرار رئيس مجلس الوزراء لبدء الدراسة بالكلية، ونتعشم فى صدوره قبل بدء أعمال تنسيق الجامعات، والعام الدراسى المقبل هو الثانى لكلية الصيدلة والثالث لكلية الطب.

وماذا عن اختبارات القدرات 2023؟

- تُجرى بكلية التربية الرياضية لطلاب الثانوية العامة، وتستمر حتى يوم 27 يوليو الجارى وفق الخطة الزمنية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وتم تشكيل لجان الاختبارات بداية من الكشف الطبى المبدئى ومروراً باختبارات الطول والوزن والقوام والاختبارات البدنية والمهارية والاختبار المعرفى، ويُشترط اجتياز الطالب جميع الاختبارات بنسبة نجاح 60% من إجمالى مجموع الدرجات، ووجهنا بتذليل جميع العقبات التى تواجه الطلاب القادمين من الفرافرة والداخلة وبلاط وباريس.

وماذا عن المستشفى الجامعى؟

- نعمل على إنشاء المستشفى الجامعى الخاص بالجامعة وكلية الطب، وحالياً نعمل فى إطار بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة لتشغيل مستشفى الخارجة العام وفقاً للإدارة المشتركة، حيث تمتلك كلية الطب ما يقرب من 80 عضو هيئة تدريس يعملون جميعاً فى الخدمة التعليمية بالكلية ومستشفى الخارجة.

وماذا عن أعداد الطلاب فى الجامعة؟

- المشكلة التى ظهرت مؤخراً ونعانى منها أن الجامعة خلال مرحلة التنسيق تقوم بطلب الأعداد المناسبة لها، ولكن بعد فتح باب تقليل الاغتراب تجد تحويل الطلاب إلى جامعات أخرى، ونعمل خلال الفترة المقبلة، من خلال المجلس الأعلى للجامعات، على الحد من قصة تقليل الاغتراب لأنه يتسبب فى مشكلة للجامعات الحدودية، وفى اجتماع «الأعلى للجامعات» المقبل سيتم مناقشة الموضوع، وعلى سبيل المثل أن تكون نسبة التحويلات 10% من قدرة الكلية التى تحتاجها وتخفيض 10% من الكلية المحول منها.

وماذا عن الدور المجتمعى للجامعة؟

- الجامعة تعلب دوراً محورياً فى تنمية محافظة الوادى الجديد، سواء من خلال المبادرات والقوافل الخاصة بها أو الاشتراك فى جميع المبادرات الرئاسية، بجانب دروها فى أعمال محو أمية المواطنين والتوعية الشاملة لجميع المواطنين والمشاركة مع الجهات المعنية فى العديد من المشروعات البحثية والتنموية التى تصب فى صالح المواطن، والعمل بصورة متسارعة لإنشاء المستشفى الجامعى لخدمة المواطنين.

وكيف تقيّم اهتمام الدولة بالتعليم الجامعى، خاصة المحافظات الحدودية؟

- توجيهات الدولة بالتوسع فى أنماط التعليم ساهمت بقدر كبير فى تطوير العملية التعليمية، ولعل الجامعات الجديدة التى أنشئت خلال الـ10 سنوات الأخيرة، ومنها جامعات الوادى الجديد ومطروح والعريش وأسوان والغردقة قريباً، تؤكد عزم الدولة لإتاحة جميع أنماط التعليم الجامعى المدعوم لجميع فئات المجتمع، وبالفعل نجد جميع أنواع الدعم المقدم للجامعات من ميزانيات تساعدها على التنمية الشاملة فى المحافظة التى تقع بها، ولعل وجود عدد من هذه الجامعات فى التصيفات الدولية خير دليل على نجاح الخطة.

الدور المجتمعى للجامعة

الجامعة استقبلت مؤخراً أعضاء فريق حملة المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة» للكشف الطبى على العاملين بالمجان بمقر المبنى الإدارى بالجامعة، وتم فحص وتوعية المواطنين بالمبادرات الرئاسية لجميع فئات المجتمع من خلال الفرق الثابتة والمتحركة من خلال دعم صحة المرأة، وفحص وعلاج الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوى، وفحص وعلاج ضعف السمع والأمراض الوراثية بالأطفال حديثى الولادة ودعم صحة الأم والجنين ورعاية المسنين صحياً ونفسياً وسلوكياً وتغذوياً، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والأعمال الوقائية.