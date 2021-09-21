«كهرباء الوادى الجديد» حصلت على أكبر نسبة من الاستثمارات

بحثت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال لقائها، أمس، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، خطة ومشروعات المحافظة المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2021 - 2022، ومعدلات التنفيذ التى وصلت إليها تلك المشروعات، مؤكدة ضرورة التركيز على الأهمية النسبية لكل مشروع، وإعطاء الأولوية للأهم، وضرورة استغلال ما تمتلكه المحافظة من مقومات طبيعية.

وتطرق اللقاء بين الوزيرة والمحافظ إلى مناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية، التى تعمل عليها الوزارة، وخطط التوسع فى التنمية العمرانية، وكذا تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، وأوضحت «السعيد» أنه وفقاً للاستثمارات الموجهة لمحافظة الوادى الجديد فى الخطة الاستثمارية، فإن قطاع الكهرباء حصل على النسبة الأكبر من الاستثمارات المستهدفة الموجهة لمحافظة الوادى الجديد.

وحول أهم مشروعات المحافظة فى عددٍ من القطاعات، أشارت الوزيرة إلى إنشاء عدد من المستشفيات الجديدة بمراكز المحافظة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، كما تناولت الحديث حول مشروعات الخدمات الأخرى، التى تتضمن تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، وإنشاء مراكز شباب، واستكمال تطوير منظومة الطرق.