«التضامن» تعلن مواعيد تكليف خريجي الجامعات والمعاهد بالخدمة العامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، البدء في تكليف الدفعة 101 من خريجي الجامعات والمعاهد، لأداء الخدمة العامة لمدة سنة، ابتداء من 1 أكتوبر المقبل، منوهة بأن التسجيل سيبدأ 3 سبتمبر 2023.

تكليف الخدمة العامة للجنسين

أكدت «التضامن»، أن التكليف بأداء الخدمة العامة للجنسين، إناث خريجي دور أول لعام 2023، والذكور خريجي الجامعات والمعاهد دور أول 2023، ومن تقرر إعفاؤهم من تأدية واجب الخدمة العسكرية.

وأوضحت أن على المتخلفين عن التكليف لأداء الخدمة العامة، عليهم التوجه إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم، لتسجيل أنفسهم بداية من يوم 3 سبتمبر 2023.

ولفتت الوزارة إلى أن الخدمة العامة إحدى آليات العمل بها، وتهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع، وإيجاد تفاعل مجتمعي أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية، كذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية، مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل.

مجالات تكليف الخدمة العامة

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مجالات التكليف تشمل العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية، مثل:

- المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

- برامج وعي.

- برنامج فرصة.

- تكافل وكرامة.

- المشروطية الصحية.

- 2 كفاية.

- لا أمية مع تكافل وكرامة.

- أطفال بلا مأوى.

- الأسر المنتجة.

- محو الأمية.

- التأمينات الاجتماعية.

- قطاعات رعاية الأيتام والمسنين والأسر البديلة.

- خدمات الطفولة.

- الخدمات التعليمية وأنشطة بنك ناصر الاجتماعي.

- المجالات الأخرى طبقاً لاحتياجات كل محافظة.