«التضامن»: استخراج مليون و100 ألف بطاقة خدمات لذوي الإعاقة ضمن حملة «هنوصلك»

شهدت الأيام القليلة الماضية إطلاق وزارة التضامن حملة «هنوصلك»، فى إطار المرحلة الثالثة من منظومة الخدمات المتكاملة، التى تتبناها الوزارة لتوفير الخدمات والمزايا للأشخاص ذوى الإعاقة.

مشاركة 15 ألف رائدة مجتمعية ضمن «هنوصلك» فى 14 محافظة

حيث تستهدف الحملة استخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية للأشخاص ذوى الإعاقة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية للتيسير عليهم، بمشاركة 5000 متطوع من مؤسسة «صنّاع الحياة»، و15 ألف رائدة مجتمعية، على مستوى 14 محافظة، إضافة إلى وجود 140 إدارة اجتماعية داخل المحافظات.

وكشفت «التضامن» فى بيان، أنه تم استخراج نحو مليون و100 ألف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، وهناك 390 ألف بطاقة أخرى فى مرحلة الطباعة حالياً، وسيصبح إجمالى عدد بطاقات الخدمات المتكاملة التى صدرت فى هذه الفترة 1.5 مليون بطاقة، ومستهدف ضمن المرحلة الثالثة من منظومة الخدمات المتكاملة خلال الفترة المقبلة استخراج مليون بطاقة أخرى، من خلال حملة «هنوصلك» ومكاتب التأهيل المتنقلة.

وأوضحت الوزارة أنها لا تملك قاعدة بيانات قومية بالأشخاص ذوى الإعاقة، وجارٍ العمل على إعدادها داخل كل محافظة، شاملة «السن، نسبة الإعاقة، العنوان، والحالة الاجتماعية، وفى إطار تحول الدولة إلى الرقمنة، أصبح معظم خدمات الوزارة متاحاً إلكترونياً عبر موقع الوزارة، لسهولة الحصول عليها دون الخروج من المنزل، مشيرة إلى أن المرحلة الثالثة من منظومة الخدمات المتكاملة، تتميز بإطلاق وزارة التضامن الاجتماعى، لأول مرة، مكاتب تأهيل متنقلة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص ذوى الإعاقة، داخل القرى والنجوع، بمشاركة عدد من المتطوعين والرائدات المجتمعيات، ضمن حملة «هنوصلك».

غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة الفعاليات.. ومكاتب تأهيل متنقلة للوصول إلى المستفيدين

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى، حرصها على متابعة أعمال التنفيذ الميدانى لحملة «هنوصلك»، من خلال غرفة عمليات مركزية بالوزارة، تعمل على متابعة فعاليات الحملة وأعمال التسجيل، التى انطلقت فى عدد من المحافظات، وهى: «القاهرة - الجيزة - القليوبية، الإسكندرية، المنوفية، الغربية، الشرقية، الدقهلية، كفر الشيخ، شمال سيناء، الإسماعيلية، السويس، قنا، وسوهاج»، وسيتم التوسع التدريجى فى أماكن تغطية الحملة بما يشمل أنحاء الجمهورية كافة.

ووجّهت «التضامن» تذليل أية عقبات تواجه القائمين على تنفيذ الحملة من أجل التيسير على ذوى الإعاقة أسرهم فى استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، مؤكدة أن الوزارة تسخر كافة إمكانياتها وتتعاون مع المحافظين والشركاء من الجمعيات الأهلية للوصول إلى ذوى الإعاقة فى مناطق إقامتهم، كما تتم حملة «هنوصلك» بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصرى ومؤسسة صُناع الحياة للوصول إلى ذوى الإعاقة فى مناطق سكنهم، بما يشمل مشاركة عدد كبير من المتطوعين، بالإضافة إلى الرائدات الاجتماعيات، للوصول إلى الأشخاص ذوى الإعاقة والقيام بطرق الأبواب والمسح الشامل لحالات الإعاقة من خلال زيارات منزلية مع التوعية بأهمية وفوائد بطاقة الخدمات المتكاملة، والمستندات المطلوبة لاستخراجها وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية.

ووفقاً للوزارة، فقد شهدت محافظات الشرقية والقليوبية وسوهاج بدء أعمال مكاتب التأهيل المتنقلة التى استهدفت الوصول للمستفيدين بمنازلهم، حيث شهدت فعاليات حملة «هنوصلك»، إقبالاً من المستفيدين للحصول على بطاقة الخدمات المقدمة ضمن استراتيجية جديدة للوجود وتقديم الخدمة بطرق أكثر تميزاً، كما تشهد الحملة دعماً وحشداً بمحافظات العمل على كافة المستويات التنفيذية ورجال الدين وتدريب المتطوعين على كافة العمليات التنفيذية للحملة بمراحلها المختلفة من مهارات للتواصل واستمارة التسجيل وغيرها، ويقوم مكتب التأهيل المتنقل بتسجيل الحالات على المنظومة وموقع وزارة الصحة وتوجيه المواطن نحو استيفاء الأوراق اللازمة ويتم التوجه للمنازل للحالات الشديدة.

وأكدت «التضامن» تحمّلها مصروفات الكشف الوظيفى نيابة عن المستفيدين من الأشخاص ذوى الإعاقة بالغة الشدة فى مناطق وجود الحملة، إضافة إلى دورها فى التوعية بالإجراءات الواجبة للإعاقات المتوسطة والبسيطة والخاصة بالتسجيل بمنظومة وزارة الصحة والسكان وكيفية استكمال باقى الإجراءات الخاصة باستخراج البطاقة، حيث إن حملة «هنوصلك»، تستهدف التيسير على الأشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم فى استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، والوزارة تسخر كافة إمكانياتها وتتوسع فى التعاون مع المحافظين والشركاء من الجمعيات والمؤسسات الأهلية للوصول إلى ذوى الإعاقة فى مناطق سكنهم.

ونوهت الوزارة بأن إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للمرحلة الثالثة ضمن حملة «هنوصلك»، تتمثل فى إجراء التقييم الطبى من خلال المستشفيات التابعة لـ«وزارة الصحة والسكان، المستشفيات الجامعية، مستشفيات القوات المسلحة، مستشفيات هيئة الشرطة»، والتقييم الوظائفى من قبل مكاتب التأهيل الاجتماعى، مؤكدة استمرار إعفاء الأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة من إجراء الكشف الطبى المميكن حرصاً على الاستجابة لطلباتهم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، ويكتفى المتقدم بتقرير طبى معتمد تم استخراجه خلال السنوات الثلاث الماضية بدءًا من شهر مارس 2019 وحتى تاريخه.

كما أكدت «التضامن» مواصلة حصر وتسجيل بيانات السيدات ذوات الإعاقة فى إطار حرص الدولة على كفالة كافة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تعتمد المرحلة الثالثة من منظومة الخدمات المتكاملة، فى آليات عملها على تفعيل مكاتب تأهيل متنقلة بمختلف مراكز وقرى مصر على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن مواعيد وجود الحملات للمكاتب المتنقلة من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعى التابعة للوزارة والمحافظات والجمعيات الشريكة.