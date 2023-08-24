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«التضامن»: تنفيذ المرحلة الثانية من «طفرة» داخل المناطق البديلة للعشوائيات قريبا

كتب:

منة عبده
05:16 م | الخميس 24 أغسطس 2023
الدكتورة ميرفت صابرين.. مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية

الدكتورة ميرفت صابرين.. مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية

قالت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، إن الوزارة تقدم الدعم للعمالة غير المنتظمة، من خلال إطلاق عدد من المبادرات التي توفر لهم المظلة الاجتماعية، وهي أحد الأسس التي تسعى الوزارة لتحقيقها لكل المواطنين الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، مضيفة أنه من ضمن المبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم العمالة غير المنتظمة، مبادرة «التمكين الاقتصادي»، التي تستهدف توفير فرص عمل لإجمالي 30 ألف مستفيد.

تستهدف 16 محافظة هم الأكثر عددا في العمالة غير المنتظمة

وأشارت مساعد التضامن للحماية الاجتماعية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن مبادرة «التمكين الاقتصادي» للعمالة غير المنتظمة، تستهدف 16 محافظة هم الأكثر عددا في العمالة غير المنتظمة بقطاعات التشييد والبناء، الصيد، الزراعة، إدارة المخلفات، الحرف اليدوية والمهنية، وغيرهم.

وأضافت «ميرفت» أن المبادرة يتم تنفيذها مع الجمعيات الأهلية والجهات الحكومية والقطاع الخاص بميزانية إجمالية قيمتها 570 مليون جنيه.

تدريب عدد 3141 عاملا وعاملة في 8 محافظات

وأشارت مساعد التضامن للحماية الاجتماعية، إلى مشروع التدريب المهني «برنامج طفرة»، الذي استهدف تدريب 3141 عاملا وعاملة في 8 محافظات هم أسوان- سوهاج – أسيوط- المنيا- الفيوم- المنوفية- كفر الشيخ- البحيرة، في مجالات «معاون تمريض- مديرة منزل- مصنع غذائي- والتفصيل والخياطة» كمرحلة أولى.

وأكدت «ميرفت» أنه جاري تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع «برنامج طفرة» داخل مشروعات السكن البديل للعشوائيات، بمحافظتي القاهرة والجيزة، التي تستهدف تدريب عدد 3000 متدرب و متدربة.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.