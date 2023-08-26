ناجي شحاتة: حكمت على المتهم الاسترالي في «خلية الماريوت» بالسجن 10 سنوات

قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، رئيس دائرة الإرهاب السابق، إن المتهمين في قضية «خلية الماريوت» كان يبلغ عددهم 10 متهمين.

خلية الماريوت

وأضاف المستشار محمد ناجي شحاتة خلال لقاءه ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية «Extra news»، أن من ضمن المتهمين في قضية «خلية الماريوت»، المتهم السابع كان استرالي الجنسية، والمتهمين الخمس الأوائل كانوا صحفيين في «الجزيرة».

وأشار إلى أنه تمت إثارة حالة من زوبعة من خلال شائعة، بأنهم أخذوا وعدا من الرئيس عدلي منصور وقتها، بالإفراج عن المتهم السابع الاسترالي الجنسية، معقبا: «هذا لم يحدث وحكمت عليه بعشر سنوات سجن».

مواعيد برنامج الشاهد

يذاع برنامج «الشاهد» يوميًا على قناة «إكسترا نيوز» بداية من أول أغسطس حتى 31 أغسطس، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج «الشاهد»، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.