ناجي شحاتة لـ«الشاهد»: الإخوان يعتقدون أن من يحكم بالأوراق كافر

قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، رئيس دائرة الإرهاب السابق، إن الشخصية الإخوانية لها طبيعتها الخاصة، وتتمثل عقيدتهم في أن من يخالفهم في الرأي عدو لهم، كما أنهم لا يعترفون بالقانون الوضعي، ويعتبرون أن من يحكم بالأوراق المتاحة أمامه كافر، لأنه خرج من شرع الله، وهذه المبادئ سبب عداء الإخوان مع رجال القضاء.

القضاء يقف أمام تنفيذ الإخوان للمشروع الإسلامي

أكد المستشار ناجي شحاتة، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الإخوان يعتقدون أن القضاة هم السبب الأول وراء تعطيل أهدافهم وآمالهم، وأن القضاء يقف أمام تنفيذهم للمشروع الإسلامي الخاص بهم، هذا المشروع يتلخص في كلمة واحدة، وهي أنه لا يوجد شيء يسمى دولة، لكن يوجد ما يُطلق عليه أرض الإسلام.

واستطرد: «سيد قطب قال من قبل، إن الوطن حفنة من تراب عفن، وهذا دليل على عدم اعترافهم بحدود وطن، وهو من رسخ مبادئ الإخوان المغلوطة في أذهان هذه الجماعة».

مواعيد برنامج الشاهد

يذاع برنامج «الشاهد» يوميًا على قناة «إكسترا نيوز» بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج «الشاهد»، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.