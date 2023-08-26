ناجي شحاتة يكشف لـ«الشاهد» عن استفزازات تعرض لها وتأثيرها على حالته النفسية

قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، رئيس دائرة الإرهاب السابق، إن مثل هذه الاستفزازات التي تعرض لها أثناء نظر بعض القضايا مثل قضية «خلية الماريوت»، من المفترض ألا تؤثر على العمل، مستشهدا بقوله تعالى: «فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ».

فن إدارة الجلسات

أضاف محمد ناجي شحاتة خلال لقاءه ببرنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية «extra news»، أن مثل هذه الاستفزازات تؤثر نفسيا على القضاة، فتجعلهم أثناء ذهابهم إلى منازلهم في حالة عصبية، ولا يطيقون كلمة من أحد، ولا يريد الكلام مع أحد، لكن لا نبدي شيئًا أبداً خلال الجلسة، معقباً: «أساتذتي الذين تعلمت على يديهم، علموني كيفية إدارة الجلسة».

وتابع: «في محاكم الجنايات تلاحظ أحيانا أن عضو اليمين يتحدث، وعضو اليسار يتحدث، وهذا خطأ، لأن نص القانون يقول ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، لذلك فإنه يجب فقط أن يتحدث الرئيس وحده، حتى يخرج الكلام بشكل صحيح».

مواعيد برنامج الشاهد

يذاع برنامج «الشاهد» يوميًا على قناة «إكسترا نيوز»، بداية من أول أغسطس حتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد «الشاهد»، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.