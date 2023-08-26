أماكن سقوط الأمطار اليوم.. هل تصل للقاهرة الكبرى؟

على مدار شهر أغسطس الحالي، شهدت العديد من المناطق سقوط أمطار وصلت إلى حد السيول، ما جعل الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحرص على تحذير المواطنين من تلك المناطق، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية

وأضافت الأرصاد أنه من المتوقع أن ويكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وتتراوح سرعة الرياح بين 50 و70 كيلومترا/الساعة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 و3.5 متر.

درجات الحرارة اليوم السبت

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.