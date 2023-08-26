حالة الطقس اليوم 26-8-2023.. استقرار في درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم، إذ يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد، في بيان بشأن حالة الطقس اليوم، أن الرياح ستنشط على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة، رعية أحيانا بنسبة حدوث 30% تقريبا، على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة، كالتالي:

- القاهرة 34- 25.

- العاصمة الإدارية 35- 25.

- 6 أكتوبر 35- 24.

- بنها 34- 24.

- دمنهور 33- 23.

- وادي النطرون 34- 24.

- كفر الشيخ 33- 23.

- المنصورة 33- 24.

- الزقازيق 34- 24.

- شبين الكوم 34- 24.

- طنطا 33- 23.

- دمياط 32- 25.

- بورسعيد 31- 24.

- الإسماعيلية 34- 23.

- السويس 34- 22.

- العريش 32- 23.

- رفح 30- 23.

- رأس سدر 35- 26.

- نخل 36- 21.

- كاترين 35- 17.

- الطور 35- 27.

- طابا 37- 25.

- شرم الشيخ 39- 30

- الإسكندرية 31- 23.

- العلمين الجديدة 30- 23.

- مطروح 32- 22.

- السلوم 32- 22.

- سيوة 36- 24.

- رأس غارب 38- 27.

- الغردقة 39- 29.

- سفاجا 39- 28.

- مرسى علم 38- 29.

- شلاتين 41- 31.

- حلايب 36- 29.

- أبو رماد 37-30.

- رأس حدربة 36- 29.

- الفيوم 36- 23.

- بني سويف 36- 23.

- المنيا 37- 23.

- أسيوط 39- 25.

- سوهاج 41- 25.

- قنا 45- 27.

- الأقصر 45-27.

- أسوان 46- 29.

- الوادي الجديد 45- 27.

- أبوسمبل 45- 29.