«الأرصاد» تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة.. احذر هذه الظاهرة الجوية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل من طقس الـ48 ساعة مقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح علي السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، و تكون مثيرة للرمال والأتربة علي جنوب الصعيد ومنطقة الوادي الجديد، لافته إلى أنه من المتوقع أن يستمر نشاط الرياح لمدة 48 ساعة.

حالة الطقس غدا

وأضافت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية في بيانها أنه من المتوقع أن يسود غدا طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار غدا السبت

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدا السبت، إذ يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة وتكون رعدية أحيانا بنسبة 30% على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الاحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة السبت 26-6-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.