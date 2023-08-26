الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة مع زيادة الرطوبة.. ونشاط للرياح يلطف الأجواء

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن حالة الاستقرار بالأحوال الجوية مستمرة اليوم على معظم محافظات الجمهورية، ولكن فترة النهار تشهد ارتفاعًا طفيفًا بدرجات الحرارة بحوالي درجة، ويؤثر على حالة الطقس مرتفع جوي بطبقات الجو العليا، مما يساعد على حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، مما يساعد على الشعور بزيادة نسب الرطوبة، خصوصا فترات الظهيرة.

أجواء حارة رطبة في فترة الظهيرة على السواحل الشمالية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أن فترة الظهيرة نشعر بها بأجواء حارة رطبة على السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، ويكون الطقس شديد الحرارة على المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء فترات النهار وفترة الظهيرة، ولكن مع غياب أشعة الشمس والدخول فترات الليل يحدث تحسن كبير بدرجات الحرارة وانخفاض بدرجات الحرارة نشعر بها فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة.

الأجواء صيفية معتدلة تمامًا على معظم أنحاء الجمهورية

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الأجواء صيفية معتدلة تماما في معظم أنحاء الجمهورية، خصوصا مع فترات المساء وساعات المغرب والدخول فترات الليل، ونشاط الرياح النسبي معظم محافظات الجمهورية، مما يقلل نسب الرطوبة في الجو التي تساعد بشكل كبير على تلطيف الأجواء.